Замминистра час ждал автобус во время проверки работы общественного транспорта

Министерство транспорта Нижегородской области разберется с работой автобусного маршрута А-20 в Нижнем Новгороде и постарается улучшить его работу. Об этом замминистра Денис Рябинин заявил по итогам проверки работы общественного транспорта в часы-пик. Чиновник час ждал автобус А-20 на остановке «Республиканская» и не смог его дождаться. «Это очень печально»,— отметил замминистра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, от жителей Нижнего Новгорода поступило много жалоб на работу А-20 и А-39. В начале будущей недели будет дополнительно проведена проверка работы А-20 и определен способ, как сократить интервалы в движении. Также запланирован мониторинг на маршруте А-64. Кроме этого в минтрансе рассмотрят варианты с добавлением дополнительного автобуса на маршрут А-39.

Андрей Репин