В Черноземье стартовали выборы губернаторов и депутата Госдумы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проголосовал на довыборах депутата Госдумы от региона, о чем сообщил в своем telegram-канале. Он отдал свой голос традиционным способом - на избирательном участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Белгородской области проходят довыборы в облдуму, выбирают депутатов Белгородского горсовета, а также — членов советов депутатов пяти городских округов, парламентариев в земские и поселковые собрания 25 муниципальных районов. Губернатор Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении призвал жителей региона участвовать в выборах.

«Очень важно это сделать, потому что выстроить коммуникацию с людьми, у которых есть желание, у которых есть ответственность перед вами, чтобы сделать всем вместе наши села, районы и городские округа еще краше. Голосование, как всегда, с 8 утра и до 8 вечера. Проголосовать можно в этом году и на дому. Надеюсь, что все пройдет организованно, успешно. А те люди, за которых мы с вами проголосуем, будут достойно представлять вас во время пятилетней работы»,— сказал глава региона.

В Тамбовской области проходят довыборы в Тамбовскую городскую думу и советов депутатов в 23 муниципальных округах.

Губернатор Максим Егоров также призвал жителей региона участвовать в выборах в утреннем обращении: «У вас есть конституционное право делегировать в советы депутатов добросовестных и ответственных граждан, тех, кого вы знаете, кому доверяете, на кого вы сможете положиться. Выборы станут завершающим этапом преобразований, нацеленных на укрепление и развитие местного самоуправления на сельских территориях».

В Курской области выбирают депутата облдумы, парламентариев Железногорской Щигровской и Дмитриевской гордум, глав Октябрьского, Пристенского районов и города Суджа, депутатов представительных органов в 27 районах.

Больше всего внимания приковано к Воронежской и Орловской областям, где проходят выборы губернаторов. В Воронежской области также проходят довыборы в гордуму, советы народных депутатов Семилукского, Бобровского районов, сельских поселений в шести районах, выборы глав Павловска, сельских поселений в Аннинском и Павловском районах, трех сельских поселений в Каширском районе, членов советов народных депутатов в 11 районах. В Орловской области в этом году также проходят довыборы в сельские советы народных депутатов в 19 районах.

Голосование продлится до 10 сентября включительно. В этом году принять участие в нем можно дистанционно.

UPD: губернатор Гусев также принял участие в голосовании — дистанционно. Он сказал, что за конституционным правом участвовать в выборах «всегда есть возможность влиять на изменения на небольшой территории в муниципальном районе или на территории региона, в стране». «Когда люди сопричастны к этим изменениям, они, наверное, ощущают себя силой, которая движет этими изменениями. Я уверен, что абсолютное число наших избирателей придет в эти дни на участки, проголосует на дому или дистанционно»,— заключил господин Гусев.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте