Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд вернул прокуратуре дело об убийстве курганского журналиста Кирсанова

Челябинский областной суд вернул на доработку уголовное дело об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, совершенном в 2001 году. Решение было принято 7 сентября и связано с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

«Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа»,– говорится в материалах суда.

В убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова обвиняются Иван Курпишев и Александр Штингер. По версии следствия, в мае 2001 года соучастники и еще два члена криминальных структур Кургана, впоследствии убитые, напали на журналиста возле его гаража в кооперативе №28, избили до смерти металлической дубинкой и забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью Владимира Кирсанова. Затем, по данным следователей, они вывезли тело убитого, а его автомобиль переместили к зданию его редакции, чтобы запутать правоохранительные органы. Тело журналиста до сих пор не найдено.

Ивана Курпишева и Александра Штингера задержали в качестве подозреваемых в убийстве и поместили под стражу в 2021 году. Расследование уголовного дела было завершено в марте этого года. По ходатайству адвокатов обвиняемых, которые отрицают свою вину, рассмотрение дела было перенесено из Курганской области в Челябинск.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...