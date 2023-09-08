Суд вернул прокуратуре дело об убийстве курганского журналиста Кирсанова

Челябинский областной суд вернул на доработку уголовное дело об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, совершенном в 2001 году. Решение было принято 7 сентября и связано с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

«Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа»,– говорится в материалах суда.

В убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова обвиняются Иван Курпишев и Александр Штингер. По версии следствия, в мае 2001 года соучастники и еще два члена криминальных структур Кургана, впоследствии убитые, напали на журналиста возле его гаража в кооперативе №28, избили до смерти металлической дубинкой и забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью Владимира Кирсанова. Затем, по данным следователей, они вывезли тело убитого, а его автомобиль переместили к зданию его редакции, чтобы запутать правоохранительные органы. Тело журналиста до сих пор не найдено.

Ивана Курпишева и Александра Штингера задержали в качестве подозреваемых в убийстве и поместили под стражу в 2021 году. Расследование уголовного дела было завершено в марте этого года. По ходатайству адвокатов обвиняемых, которые отрицают свою вину, рассмотрение дела было перенесено из Курганской области в Челябинск.

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