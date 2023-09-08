Пять компаний Удмуртии экспортируют продукцию в Индию

В Удмуртии пять компаний занимаются экспортом продукции в Индию, рассказала и.о. первого заместителя председателя правительства региона на конференции по перспективам партнерства. По итогу прошлого года объем экспорта вырос на 89% в сравнении с 2021 годом, в результате чего Индия оказалась на четвертом месте по объему внешнеторгового оборота республики со странами мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил госпожа Абрамова, в Индии востребована продукция АПК и промышленное оборудование, в том числе светодиодные модули и печатные платы, испытательное оборудование для самолетов и вертолетов, баллоны высокого давления для хранения и транспортировки газа.

На конференции также выступили топ-менеджеры учреждений, занимающихся развитием внешнеэкономических отношений. Как отметил в своем выступлении заместитель управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов, банк имеет свой филиал в Индии, где есть сервис по проведению расчетов между контрагентами, продукты торгового финансирования и защиты коммерческих рисков.

«Выход на новый рынок для любого бизнеса — это всегда новые возможности. Однако, для того чтобы успешно развиваться в новых направлениях необходимо дополнительное финансирование и эффективное банковское сопровождение»,— отметил господин Тагилов.