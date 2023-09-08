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Коммерсантъ FM
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«Это самый настоящий спорт»

Дмитрий Гронский — об Omoda S5 GT

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как устроен седан, продажи которого стартовали в России.

Фото: Пресс-служба Omoda

Фото: Пресс-служба Omoda

В чем разница между физкультурой, спортом и спортом высоких достижений? Вероятно, в нашей вовлеченности в упомянутые процессы. Одно дело — еженедельная пробежка по утрам, совсем другое — ежедневные многочасовые тренировки, которые составляют суть твоей жизни. Есть, конечно же, и более осязаемые критерии, которые отражают те или иные достижения в цифрах: очках, секундах, количестве побед нокаутом.

С автомобилями все, казалось бы, должно быть проще, потому что техника проверяется цифрами куда в большей степени, чем человеческий организм. Но на самом деле почему-то сложнее. Вот, скажем, можно ли назвать спортивным автомобиль, двигатель которого развивает всего 150 л.с.? Я помню, что самый сильный эффект на меня очень давно произвел седан Ford Mondeo ST220. Всего 220 л.с., но впечатления — просто ураган.

Или еще… Есть класс машин гран-туризмо — спортивных автомобилей, подходящих при этом для дальних путешествий. Только ли это Bentley, Ferrari или Maserati? Сегодня есть, например, Kia Stinger — замечательный гран-туризмо. Дело не в машинах, дело в нас — именно «наши мысли формируют нашу реальность».

На днях в Москве стартовали российские продажи седана Omoda S5 GT. Бензиновый турбомотор развивает 150 л.с. Коробка — робот с двойным мокрым сцеплением. Время разгона до сотни — 7,5 секунды. Внешность агрессивная: это и раскосая форма полностью светодиодной оптики, и огромная радиаторная решетка, занимающая чуть ли не всю переднюю часть автомобиля, и просвечивающие сквозь легкосплавные колесные диски тормозные суппорты оранжевого цвета.

Спортивное водительское кресло с шестью электрическими регулировками, а в топовой комплектации имеет еще и электрическую регулировку поясничного упора. Так что Omoda S5 GT — это самый настоящий спорт. А если взять цену, то спорт высоких достижений. Ведь покупка автомобиля сегодня по плечу лишь тем, кто очень хорошо тренировался.

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