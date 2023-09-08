Электромобили «Атом» планируют интегрировать в сервисы такси и каршеринга

Электромобили «Атом», которые разрабатывает татарстанская компания «Кама», планируют в дальнейшем интегрировать в сервисы доставки, каршеринга и такси. Об этом в ходе форума «РОСТКИ» заявил глава организации по взаимодействию с органами госвласти Анатолий Кияшко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, проекты по внедрению данных транспортных средств в такие сервисы начнут реализовывать в городах-миллионниках, включая Казань, на территории которых имеются сервисы каршеринга и развиты сервисы доставки.

Господин Кияшко добавил, что сейчас предприятие взаимодействует с мэрий города для создания инфраструктуры, необходимой для внедрения электромобилей.

"Ъ-Казань"