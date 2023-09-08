В Башкирии построят турбазу с фермой по разведению оленей и лосей

Директор фермерского хозяйства «Барское» Артур Бикбулатов представил на «Инвестчасе» проект по созданию в Бирском районе туристической базы с хозяйством по разведению оленей и лосей, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

В строительство турбазы до конца 2025 года планируется вложить 58,4 млн руб. На площадке возведут гостевые дома, банный комплекс и столовую, планируется создание водоема для рыболовного хозяйства.

Проекту присвоили статус приоритетного, предоставят налоговые льготы. Администрация Бирского района окажет содействие в оформлении земельного участка, говорится в сообщении.

Артур Бикбулатов пояснил «Ъ-Уфа», что планируется вольерное содержание оленей и лосей в целях развития экотуризма.

ООО «Фермерское хозяйство “Барское”» зарегистрировано в 2008 году в Уфе. Принадлежит Александру Кажметьеву. В 2022 году выручка составила 638 тыс. руб., убыток — 1,3 млн руб.

Влада Шипилова

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