Упавший элемент фасада с объекта ОКН в центре Уфы повредил машину

С четырехэтажного здания №84 на улице Ленина в Уфе упал декоративный элемент фасада, который повредил автомобиль марки «Нива», сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. По информации ведомства, угрозы дальнейшего падения декоративных элементов нет.

Прокуратура Советского района начала проверку, в ходе которой даст оценку работе управляющей компании и других органов, ответственных за обслуживание и содержание здания. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отметили в пресс-службе.

Здание было построено в 1953 году, является выявленным объектом культурного наследия.

«По законодательству бремя сохранения и поддержания в надлежащем состоянии объекта культурного наследия, в том числе обязанность по проведению текущего ремонта, лежит на собственниках и пользователях»,— сообщили в пресс-службе Башкультнаследия.

Венера Хисамова

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