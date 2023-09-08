Основателю «Мани Фанни» запросили 15 лет по делу о мошенничестве

Завершился процесс в отношении гендиректора микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни онлайн» Александра Шустова и ее учредителя Павла Лосева. По 143 эпизодам мошенничества прокурор запросила для господина Шустова наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, для господина Лосева по 112 эпизодам — 13 лет колонии. Подробности приводят «Ведомости».

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Рассмотрение дела о мошенничестве в особо крупном размере началось еще в апреле 2021 года. Александра Шустова задержали двумя годами ранее. Поначалу дело вел следственный отдел ОМВД, затем его передали в главное управление МВД по Москве. Вместе с этим делом соединено около 50 уголовных дел.

На конец 2018 года МФО «Мани Фанни» была на 13-м месте по размеру портфеля микрозаймов в рейтинге «Эксперт РА». Ее активы за 2018 год составили 1,3 млрд руб., обязательства — 1 млрд руб., чистая прибыль — 162 млн руб. В это МФО инвестировали около 200 частных инвесторов в объеме не менее 700 млн руб. Компания предоставляла невозвратные кредиты.

В апреле 2019 года компания объявила, что не может выплатить инвесторам деньги и приостанавливает работу. Через месяц Центробанк запретил «Мани Фанни онлайн» работать на финансовом рынке, затем компанию исключили из реестра микрофинансовых организаций.

Выяснилось, что «Мани Фанни» некорректно отражала размер капитала, а также нарушала нормативы достаточности капитала и ликвидности, неправильно формировала резервы по микрозаймам, не исполняла предписания регулятора и представляла ему недостоверную отчетность. Например, в отчетности содержались сведения о выданных займах, хотя фактически они не выдавались. Данные о резервах были завышены на 20%.

В июне 2022 года Арбитражный суд Москвы взыскал с господ Шустова и Лосева в конкурсную массу должника «Мани Фанни онлайн» 1,1 млрд руб. Затем суд ввел в отношении Александра Шустова процедуру банкротства.

Арбитражный процесс о банкротстве «Мани Фанни» вела недавно осужденная экс-судья Елена Кондрат. Мосгорсуд признал ее виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также назначил ей штраф в размере 20-кратного размера суммы взятки – 77,9 млн руб.

Приговор Шустову и Лосеву огласят 19 сентября.

Анастасия Ларина