Кузбасс может соединиться с Дубаем прямым авиасообщением

Планируется запуск прямого авиасообщения Дубай — Новокузнецк. Соглашение об этом подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководитель группы компаний National Pulse из Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетб. По сведениям «Ъ-Сибирь», «намерение об организации авиасообщения предполагает полеты силами компании Fly Dubai.

Также договоренность предполагает развитие туристического потенциала СТК «Шерегеш» и открытие представительства Кузбасса в ОАЭ. Как сообщает пресс-служба правительства Кузбасса, глава группы из Эмиратов заявил также о готовности помогать кузбасским экспортерам в решении организационных и логистических задач, содействовать их выходу на евроазиатские и африканские рынки.

На своем сайте компания National Pulse описывает себя как «фирму по управлению проектами и программами, возглавляющая группу компаний с диверсифицированным портфелем предприятий в государственном и частном секторах».

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Игорь Лавренков, Кемерово