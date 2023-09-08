Айрат Фаизов стал новым главой префектуры «Старый город»

Бывший замруководителя администрации Советского района Казани Айрат Фаизов возглавил префектуру «Старый город». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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Господин Фаизов окончил Казанский государственный технологический университет. Он начал работу в 2007 году в качестве техника в том же вузе. С 2012 по 2014 год он трудился в комитете по делам детей и молодежи на посту главы отдела по работе с вузами, ссузами и молодежными организациями. В 2015 году стал заместителем председателя комитета, в 2016-м — возглавил его. Пост замглавы администрации он занимал с 2021 года.

"Ъ-Казань"