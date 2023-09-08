Omoda представила седан S5 GT

Бренд Omoda официально представил седан S5 в исполнении GT на российском рынке.

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Новинка визуально отличается особым дизайном — новая решетка радиатора, передний бампер, фары и капот — черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами. Интерьер получил оригинальную переднюю панель, элементы декора и кресла с красной прострочкой и красными ремнями безопасности.

Omoda S5 GT будет доступна со 150-сильным бензиновым 1,6-литровым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Автомобиль получил новые пружины и амортизаторы. Седан предложат в комплектациях Neo и Ultra по цене от 2,8 млн руб и 2,9 млн руб соответственно.

Максим Вершинин

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