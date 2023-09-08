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Трехдневные выборы губернатора стартовали в Нижегородской области

В Нижегородской области утром 8 сентября 2023 года в 8.00 стартовали трехдневные выборы губернатора и дополнительные и повторные выборы депутатов в 23 муниципальных и городских округах. В 08:00 открылись 2188 избирательных участков, сообщает облизбирком.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам председателя региональной избирательной комиссии Маргариты Красилевской, все участковые комиссии начали работу в штатном режиме. Она отметила, что в течение трех дней нижегородцы могут проголосовать как на на избирательном участке, так и на дому, если на это есть уважительная причина. Для голосования на дому избирателю необходимо письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00 10 сентября. Это можно сделать лично, через родственников или других лиц.

В региональной кампании задействованы более 20 тыс. членов избирательных комиссий региона. На участках будут работать более 6 тыс. общественных наблюдателей от областной Общественной палаты.

Андрей Репин

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