Трехдневные выборы губернатора стартовали в Нижегородской области

В Нижегородской области утром 8 сентября 2023 года в 8.00 стартовали трехдневные выборы губернатора и дополнительные и повторные выборы депутатов в 23 муниципальных и городских округах. В 08:00 открылись 2188 избирательных участков, сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам председателя региональной избирательной комиссии Маргариты Красилевской, все участковые комиссии начали работу в штатном режиме. Она отметила, что в течение трех дней нижегородцы могут проголосовать как на на избирательном участке, так и на дому, если на это есть уважительная причина. Для голосования на дому избирателю необходимо письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00 10 сентября. Это можно сделать лично, через родственников или других лиц.

В региональной кампании задействованы более 20 тыс. членов избирательных комиссий региона. На участках будут работать более 6 тыс. общественных наблюдателей от областной Общественной палаты.

Андрей Репин