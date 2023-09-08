Саратовская области закупает автобусы

Саратовская область закупает 75 новых автобусов. Соответствующий аукцион ГКУ «Государственное агентство по централизации закупок» разместило на портале Госзакупки. Общая сумма контракта составляет порядка 890 млн руб.

Подвижной состав нужно поставить до 15 декабря 2023 года.

Из общего числа машин 49 должны быть рассчитаны на 25-30 пассажиров, 13 — на 35-40 мест. Также региону нужны 10 автобусов вместимостью до 25 мест и 3 50ти местных.

Подать заявку на конкурс желающие могут до 27 сентября.

Никита Маркелов

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