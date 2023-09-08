Бывшему главе ГИБДД по Бавлинскому району дали условный срок за взятку

Экс-глава ГИБДД по Бавлинскому району Татарстана (имя не уточняется) получил по решению суда условный срок за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сам инцидент произошел зимой этого года на стоянке возле здания ГИБДД. Осужденный получил от жителя 45 тыс. руб. в качестве взятки, а взамен он пообещал не забирать у того права за вождение в нетрезвом виде.

Вину бывший полицейский признал частично. Ему дали три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, он был оштрафован на 135 тыс. руб. и его лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

"Ъ-Казань"