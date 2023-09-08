Как будут праздновать День города в Челябинске

В Челябинске 8-9 сентября на более чем десяти площадках в парках, скверах и общественных территориях состоится празднование Дня города. В честь 287-летия южноуральской столицы выступят творческие и музыкальные коллективы, состоятся спортивные состязания и первенство по BMX-фристайлу. Хэдлайнерами праздника станут группа «Дискотека Авария» и певица Юлианна Караулова. Для проведения торжественных мероприятий в городе традиционно ограничат движение на ряде улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В парках, скверах и общественных местах Челябинска 9 сентября пройдет основная часть культурно-развлекательных мероприятий, приуроченных к 287-летию со дня основания города. Афишу праздничных событий представили в мэрии.

Торжественные мероприятия также состоятся накануне Дня города. 8 сентября культурно-развлекательная программа «Хочу признаться городу в любви» в 16 часов пройдет на площади перед Дворцом культуры ЧМК. В это же время в концертном зале имени С. С. Прокофьева откроется фотовыставка «Звуки музыки». В 18:30 на Кировке пройдет фестиваль «Парад моды», на котором профессиональные модели и известные горожане представят разные наряды — от повседневных до изысканных.

Основная часть празднования Дня города начнется 9 сентября в 12 часов. В Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина пройдет фестиваль «В ритме рока», в парке «Дружбы» — торжественное мероприятие «Мы создаем будущее». На пешеходной части улицы Кирова в это время запланирована акция «Легенды Челябинска», в скейт-парке RCC Extreme у ледовой арены «Трактор» — первенство России по BMX-фристайлу.

В 13 часов в городском саду имени Пушкина желающие смогут посетить молодежный фестиваль «МолФест» и творческую программу «Звуки города Че». В ходе последнего мероприятия выступят воспитанники детских школ искусств Челябинска, музыканты джазового ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и Уральского духового оркестра.

В парке «Металлург» имени О. И. Тищенко в это же время пройдет концертная программа «Культурный старт» с участием коллективов и солистов Челябинской централизованной клубной системы. В Саду Победы состоится творческий марафон «Включись на полную!», в рамках которого театр «Манекен» покажет спектакль «Город влюбленных людей» и выступит кавер-группа «MyBach». В арт-сквере на набережной реки Миасс пройдет финал регионального конкурса «Песня города», там же в 16 часов запланирован фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска». В 14 часов на лыжной трассе «Карпов пруд» стартует чемпионат и первенство города по лыжероллерам.

Главный праздничный концерт запланирован в 17 часов на площадке у Торгового центра. В нем примут участие государственный симфонический оркестр Челябинской области, солисты Мариинского и Большого театров. Хедлайнерами мероприятия станут поп-группа «Дискотека Авария» и певица Юлианна Караулова.

В 17:30 в арт-сквере на набережной реки Миасс начнется музыкальный фестиваль «День города с радио Energy» с участием диджеев Саймона и Леонида Руденко. В 18 часов на парковке у ледовой арены «Трактор» запланировано выступление рэперов L’One и Ramil’. В 20:30 на челябинской телебашне включат торжественную подсветку с поздравлениями, салютами и гербом города. Завершится празднование салютом на набережной реки Миасс в 22 часа.

Михаил Бычков