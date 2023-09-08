«Лукойл» построит АЗС на трассе Уфа — аэропорт за 310 млн рублей

Гендиректор ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» Айдар Абузяров на «Инвестчасе» с участием главы Башкирии Радий Хабирова сообщил о планируемом строительстве автозаправочной станции на трассе Уфа-аэропорт. В проект будет вложено 310 млн руб.

На территории АЗС будут работать минимаркет, кафе и зарядная станция для электромобилей. Объект намерены ввести в эксплуатацию в 2025 году, будет создано 19 рабочих мест. На площадке проведены изыскательские работы, говорится в сообщении.

Проект получил статус приоритетного. Компании предоставят в аренду без торгов участок и возместят часть затрат на строительство инженерной инфраструктуры.

Также «Лукойл-Уралнефтепродукт» намерен построить в 2024–2025 годах четыре АЗС на трассе М-7 «Волга» — в районе села Шарипово и на обходе села Верхнеяркеево. Планируется смонтировать новые АЗС на трассе М-5 «Урал».

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» зарегистрировано в сентябре 1997 года в Уфе. Учредителем является ПАО «Нефтяная компания “Лукойл”». Компания специализируется на торговле моторным топливом в специализированных магазинах. За прошлый год прибыль составила 12,2 млрд руб., выручка — 171,7 млрд руб. В Башкирии работают 54 АЗС компании.

Венера Хисамова

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