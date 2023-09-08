«Контрольный пакет» вложит 1,5 млрд рублей в модернизацию производства в Уфе

ООО «Контрольный пакет» намерено инвестировать 1,5 млрд руб. в модернизацию производства по изготовлению гибкой полимерной пленки в микрорайоне Шакша в Уфе. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Щербацкий на совещании в формате «инвестчас» у главы Башкирии Радия Хабирова. Инвестиции направят на приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования, будут созданы 80 рабочих мест.

Проект получил статус приоритетного, его инициатор сможет воспользоваться налоговыми льготами. Кроме этого, правительство рассмотрит предложение инвестора о строительстве подъездных путей к промплощадке. Бизнесмен попросил заасфальтировать участок Производственной улицы, а также подключить предприятие к сетям водоснабжения.

Радий Хабиров поручил правительству представить предложения по созданию инфраструктуры. Он также отметил, что асфальтировать дорогу имеет смысл после завершения строительных работ, чтобы спецтехника ее не разрушала.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Контрольный пакет» зарегистрировано в мае 2005 года в Уфе. Бенефициаром выступает Алексей Щербацкий. Компания занимается производством упаковки. За 2022 год ее прибыль составила 1,6 млн руб. при выручке 1,17 млрд руб.

Наталья Балыкова

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