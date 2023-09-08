Депутаты заксобрания передали в зону СВО внедорожник для военнослужащих из Прикамья

Первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев и депутат ЗС Александр Козюков передали военнослужащим Прикамья внедорожник ЛуАЗ. Об этом сообщил telegram-канал «Парламент|Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Парламент. Пермский край Фото: телеграм-канал Парламент. Пермский край

«Внедорожник предоставила группа компаний “Промснаб”. Его снабдили дополнительной помощью, приобретенной региональным отделением “Единой России” и партнерами партии, — это рации, продукты длительного хранения, армейские души и другое»,— написал господин Григорьев в соцсетях.

ЛуАЗ направят в подразделения, где служат бойцы из Пермского края. Ранее военнослужащие отправили заявки с указанием необходимого для несения службы.