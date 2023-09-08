«ДОМ.РФ» вновь не нашел застройщика участка в 32,5 га под Ярославлем

Аукцион по поиску желающих на право заключения договора комплексного развития территорий в Ярославском районе площадью 32,5 га, который во второй раз проводил «ДОМ.РФ», признан несостоявшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Как указывается в протоколе, на аукцион не было подано ни одной заявки, поэтому он 6 сентября был признан несостоявшимся. Это уже вторая попытка найти застройщика на участки, в прошлый раз начальная стоимость на право заключения договора составляла 10,7 млн руб., в этот раз — 6,5 млн руб.

Однако «ДОМ.РФ готовит документы для реализации с торгов еще одного объекта, расположенного рядом с деревней Губцево. Начальная стоимость его еще не определена, но общая площадь лота составляет 96,2 га.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что незастроенные участки площадью 32,5 га расположены в деревне Губцево, недалеко от границы с Дзержинским районом Ярославля. На территории предлагается построить среднеэтажные жилые дома, обустроить детские и спортивные площадки, разместить объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также территорию необходимо благоустроить. Срок реализации проекта составляет 12 лет.

Алла Чижова