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Алтайский край получит 300 млн рублей на модернизацию котельных

Правительственная комиссия РФ по региональному развитию одобрила заявку Алтайского края на модернизацию котельных за счет специальных казначейских кредитов. В регионе будут обновлены две угольные котельные в Залесово, их переведут на биотопливо мощностью 3 Гкал/ч. Также в Залесово будет построена новая котельная на биотопливе мощностью 8 Гкал/ч. Оператор программы - ППК «Фонд развития территорий».

Общая сумма одобренной заявки – 300 млн руб. сообщает правительство Алтайского края. К реализации проектов приступят уже в следующем году.

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Лолита Белова

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