В Татарстане за пятидневную неделю в школах проголосовали 25 тысяч человек

Почти 25 тыс. татарстанцев проголосовали за установлению пятидневной учебной недели в школах региона. Петиция опубликована на портале Change.org.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Автор документа Дарья Чернова отмечает, что школьники загружены во время учебы, и им не хватает одного выходного для полноценного отдыха. Из-за этого у них падает уровень здоровья, и в семье отсутствует время на общение.

«Я знаю что проблема существует во многих странах РФ, но я сама живу в Татарстане и хочу рассказать вам, как выглядит ситуация у нас. В то время как многие регионы страны переходят на пятидневную систему, в Татарстане во всех школах наши дети занимаются шесть дней в неделю»,— отмечает автор.

"Ъ-Казань"