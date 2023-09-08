Лестницу к набережной в Ижевске могут начать реконструировать в 2025 году

В столице Удмуртии рабочие завершили временный ремонт лестницы, соединяющей Монумент дружбы народов с набережной. Однако до проведения капремонта пешеходы смогут передвигаться только по одному лестничному маршу, сообщил во «ВКонтакте» и.о. заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев.

Кроме того, власти города заключили контракт на проектирование реконструкции объекта. Планируется, что проект будет готов к 2024 году с учетом всех необходимых экспертиз, после чего его включат в бюджет и начнут торговые процедуры. Сама стройка может начаться весной 2025 года.

«Просим горожан набраться терпения. Процесс небыстрый, но спешка не приводит к качественному результату»,— заявил господин Гуляев.