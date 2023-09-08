Пермяки воссоздадут лодку Ермака и повторят его путь от Чусового до Тобольска

Руководитель проекта «На стругах по следам Ермака» Михаил Шмаков планирует воссоздать струг казачьего атамана Ермака и повторить его маршрут до Тобольска. Об этом господин Шмаков рассказал корреспонденту портала «В курсе. ру».

В проекте также примут участие доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ Григорий Головчанский, пермский корабельный плотник Вадим Голев и руководитель российского отделения Atlantic Challenge Михаил Плеханов.

Для того чтобы узнать, как выглядел струг, команда Михаила Шмакова изучала информацию в архивах, библиотеках, фондах и музеях. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Я сам моряк, и хожу под парусом. Часто обращаю внимание, что в других странах историческое судостроение находится на высоком уровне, а у нас подобная реконструкция только зарождается. И я решил воссоздать струг, потому что именно на стругах Ермак Тимофеевич совершил свой поход за Уральский горный хребет и присоединил к Российскому государству Урал, Сибирь и Дальний Восток»,– рассказал господин Шмаков.

В октябре команда приступит к строительству струга. Собрать лодку планируется к началу лета 2024 года. Маршрут начнется в Чусовом и закончится масштабной исторической реконструкцией в Тобольске.