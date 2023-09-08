В Уфе повторно объявлен аукцион на благоустройство аллеи Театра кукол

Управление капстроительства Уфы ищет подрядчика для благоустройства аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол в Уфе. Исполнитель должен будет провести работы по монтажу системы электроосвещения и видеонаблюдения.

Начальная максимальная цена контракта составляет 18,1 млн руб. Работы необходимо завершить до конца текущего года.

Это вторая попытка выбрать подрядчика — результаты предыдущей закупки были отменены по предписанию УФАС по Башкирии. Ведомство установило, что заявка победителя — ООО «Уралагротехсервис» — не соответствовала дополнительным требованиям заказчика.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее «Уралагротхсервис» (принадлежит Расиму Зарипову) стал победителем конкурса по благоустройству аллеи перед зданием театра за 105 млн руб. В настоящее время контракт исполняется.

Наталья Балыкова

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