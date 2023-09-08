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Эксперты предупредили о мошенниках в Telegram под видом «Госуслуг»

Мошенники создали фейковый Telegram-канал под видом официальных «Госуслуг». Этот канал могут использовать для похищения денег подписчиков и распространения вредоносных программ. Об этом рассказали «РИА Новости» представители платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

Один из популярных развлекательных Telegram-каналов запустил рекламу ресурса под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, похожим на логотип официальных «Госуслуг». Авторы канала обещают рассказать, как оформить пособие более 45 тыс. руб., «быстро и легко получить пособия при рождении ребенка», оформить выплату в 107 тыс. руб. «рожденным с 1946 по 1991 год».

Канал закрытый — для вступления нужно подать заявку. При попытке зайти пользователь попадает к боту и видит сообщение с новой ссылкой. «Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне»,— пояснили «РИА Новости» эксперты.

Эксперты «Мошеловки» отметили, что в Telegram также существует много других фейковых каналов под видом официальных ведомств. «Цели их создания могут сильно отличаться — от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы»,— сообщили эксперты. Верифицированные каналы регулярно публикует портал «Объясняем.рф». Они помечены голубой галочкой.

Анастасия Ларина

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