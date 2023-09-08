Жителя Удмуртии предостерегли от финансирования Вооруженных сил Украины

Жителю Удмуртии вынесли официальное предостережение о недопустимости государственной измены (ст. 275 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, после начала спецоперации мужчина совершил действия, направленные на оказание финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Средства могли быть направлены против безопасности России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В настоящее время мужчине вынесли предостережение. Причиной такого решения стало отсутствие в его действиях объективной стороны состава преступления.