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Жителя Удмуртии предостерегли от финансирования Вооруженных сил Украины

Жителю Удмуртии вынесли официальное предостережение о недопустимости государственной измены (ст. 275 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, после начала спецоперации мужчина совершил действия, направленные на оказание финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Средства могли быть направлены против безопасности России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время мужчине вынесли предостережение. Причиной такого решения стало отсутствие в его действиях объективной стороны состава преступления.

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