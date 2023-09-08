Жителя Удмуртии предостерегли от финансирования Вооруженных сил Украины

Жителю Удмуртии вынесли официальное предостережение о недопустимости государственной измены (ст. 275 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, после начала спецоперации мужчина совершил действия, направленные на оказание финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Средства могли быть направлены против безопасности России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время мужчине вынесли предостережение. Причиной такого решения стало отсутствие в его действиях объективной стороны состава преступления.