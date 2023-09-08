Компания из Екатеринбурга реконструирует копейский водовод за 1,1 млрд рублей

В Копейске с третьей попытки выбрали подрядчика, который будет заниматься реконструкцией участка городской системы водоснабжения. Контракт по цене 1,14 млрд руб. заключат с ООО «СК Интег» (Екатеринбург). Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

После двух отмен результатов торгов и изменения конкурсной документации по предписаниям ФАС России, в конкурсе участвовали две организации. Победителем признано ООО «СК Интег», предложившее выполнить работу за наименьшую стоимость. Начальная цена составляла 1,3 млрд руб. Сейчас контракт находится на подписании поставщиком.

Подрядчик должен будет выполнить полный цикл работ, включая подготовку проектной документации, строительство, поставку оборудования и материалов. По условиям контракта реконструкция должна завершиться к концу 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», муниципальное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» объявило торги на выполнение работ по реконструкции участка водовода Челябинск – Копейск со строительством насосной станции в районе поселка Старокамышинск в середине июня. В июле победителем было признано ООО «Спецгазтехсервис» (Башкортостан). Но ФАС России отменила итоги после рассмотрения жалобы ООО «Русстрой» (Екатеринбург). Повторные торги в августе выиграло ООО «СК Интег», но антимонопольная служба вновь отменила результаты, признав частично обоснованной жалобу ООО «Авангард» (Санкт-Петербург).

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