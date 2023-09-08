Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:39

Капремонт больницы в Кизеле оценили в 185 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение капитального ремонта кизеловской городской больницы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен демонтировать существующие и установить новые перегородки, переложить полы, отремонтировать стены и потолки, заменить двери, витражи, фасады, устроить инженерные системы и сигнализацию. К работам требуется приступить 1 ноября 2023 года, а сдать объект к 29 мая 2025 года.

Максимальная стоимость контракта — 185,1 млн руб. Победителя конкурса определят 2 октября.

Ранее с просьбой отремонтировать стационар к губернатору Дмитрию Махонину обратилась депутат местной думы Валентина Кузнецова. «Как и обещал, объявили закупку на капремонт больницы в Кизеле,— написал сегодня в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.— В октябре должны заключить контракт, выйти на объект строители смогут уже в этом году. При этом больница продолжит принимать пациентов. Буду держать ход работ на постоянном контроле».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...