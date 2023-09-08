Капремонт больницы в Кизеле оценили в 185 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение капитального ремонта кизеловской городской больницы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

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Как указано в техническом задании, подрядчик должен демонтировать существующие и установить новые перегородки, переложить полы, отремонтировать стены и потолки, заменить двери, витражи, фасады, устроить инженерные системы и сигнализацию. К работам требуется приступить 1 ноября 2023 года, а сдать объект к 29 мая 2025 года.

Максимальная стоимость контракта — 185,1 млн руб. Победителя конкурса определят 2 октября.

Ранее с просьбой отремонтировать стационар к губернатору Дмитрию Махонину обратилась депутат местной думы Валентина Кузнецова. «Как и обещал, объявили закупку на капремонт больницы в Кизеле,— написал сегодня в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.— В октябре должны заключить контракт, выйти на объект строители смогут уже в этом году. При этом больница продолжит принимать пациентов. Буду держать ход работ на постоянном контроле».