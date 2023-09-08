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ГК «Далини» откроет в Набережных Челнах производство подшипников

Группа компаний «Далини» намерена открыть в Набережных Челнах производство подшипников. Об этом на российско-китайском форуме «РОСТКИ» заявил глава ГК Руслан Нигматулин.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, первую линию запустят в следующем году. Она будет открыта для нужд КамАЗа. Объем вложений составит 1,5 млрд руб., не включая строительство завода.

«Сейчас мы на стадии закупки станков и оборудования для нашего завода. Китайские партнеры готовы с нами делиться информацией, технологиями. Сотрудничество очень дружеское»,— сказал господин Нигматулин.

"Ъ-Казань"

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