В Башкирии водители с судимостью не могут работать в такси

В Башкирии водители с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений не смогут работать в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Запрет установлен новыми правилами организации этой деятельности, вступившими в силу в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба республиканского госсобрания.

Отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности перевозок. Ограничения распространяются на граждан, имеющих судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, половой свободы личности и ряд других.

Кроме этого, перевозить пассажиров на такси не смогут лица, имеющие более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, повторно лишенные водительских прав или подвергшиеся административному аресту в течение года.

Отмечается, что судимость за совершение тяжких преступлений, если она не была снята судом за безупречное поведение, погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания, особо тяжких — по истечении десяти лет.

Наталья Балыкова

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