Свердловчанина отправили в колонию за попытку сжечь детей и жену из ревности

Качканарский городской суд отправил в колонию строгого режима местного жителя на девять лет и 15 дней за умышленный поджог квартиры из ревности, в которой находились его бывшая жена и дети. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел 28 июля 2022 года. 28-летний мужчина пришел на третий этаж общежития, где проживали потерпевшие, а затем облил входную дверь легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. По данным следствия, осужденный знал, что бывшая жена и трое детей находятся дома. Убедившись в возгорании, мужчина скрылся. На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС, из-за чего никто не пострадал.

После случившегося следователи установили все обстоятельства, собрали доказательства преступления. Были допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемый. Был проведен комплекс судебных экспертиз. Отбыв срок в колонии, свобода осужденного будет ограничена на один год.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, поджигая дверь, преступник был пьян. «Мужчине казалось, что его некогда возлюбленная ему может изменять. Официально оформить развод у супругов на момент совершения преступления не получилось»,— отметил полковник Горелых. До суда мужчина был арестован и заключен под стражу.

Полина Хабарова

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