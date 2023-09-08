Благотворительный фонд «САФМАР» построит новый храм в Северском районе

7 сентября на территории, прилегающей к Афипскому НПЗ, состоялась установка поклонного креста — христианский символ знаменует собой начало строительства нового храма.

Торжественную церемонию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Храм получит имя иконы Божией Матери «Владимирская». Проектные и строительные работы будут осуществляться при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева и Афипского НПЗ.

— Сейчас в Афипском действует лишь одна церковь, между тем поселок застраивается, население растет. — отметил генеральный директор Афипского НПЗ Алексей Сидоров, — Поэтому люди нуждаются в еще одном храме, куда можно прийти и в радости, и в скорби, где можно получить утешение и помощь.

Высота сооружения составит 15 метров, венчать купол будет двухметровый крест. Единовременно храм сможет вместить в себя более 70 человек. Также в рамках проекта будут построены административно-бытовой корпус и звонница, рядом появится благоустроенный сквер. Митрополит Григорий выразил надежду, что храм в честь Владимирской иконы Божией Матери станет лицом предприятия и всего поселка.

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Символично, что богослужение прошло накануне дня памяти Владимирской иконы Божией Матери — 8 сентября Православная Церковь вспоминает Сретение Владимирской иконы, установленное в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году.

— Наши предки в этот день молились, чтобы Господь по молитвам Божией Матери избавил нашу землю от врагов, и помощь пришла, — сказал митрополит Григорий. — И сейчас, стоя перед этой иконой Пресвятой Богородицы, здесь, на месте строительства будущего храма, мы все также испросим у Бога помощи и благословения.

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