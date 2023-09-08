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В Сочи усилили водоснабжение горных районов при подготовке к зиме

В Сочи усилили систему водоснабжения горного кластера и Олимпийской деревни в рамках мероприятий по подготовке инфраструктуры к зимнему периоду. Об этом сообщил ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи.

Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи

Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи

«Инженерные коммуникации нуждались в усилении, а также защите от возможных лавин в зимний период, так как находятся в непосредственной близости к руслу селеотвода»,— говорится в сообщении.

К настоящему времени переложены два магистральных водовода. До пуска ресурса вода к домам и объектам поступает через резервные линии. Обновление системы позволит снизить аварийность на объектах водоснабжения и обеспечит бесперебойную подачу воды к местности.

Анастасия Донскова

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