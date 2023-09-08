В Ростове пожарные потушили возгорание в многоквартирном доме на ул. Королева

Утром 8 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме в Ростове-на-Дону на ул. Королева, 1/1. Спасателям пришлось эвакуировать 15 жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 07:11. Огонь охватил 8 кв. м. в одной из квартир. Пожар был ликвидирован к 07:42. В тушении участвовали 32 пожарных и восемь единиц техники. Причины возгорания неизвестны.

«По пострадавшим информация не поступала»,— отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Анастасия Назарова