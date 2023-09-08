Сад Фонтанного дома отреставрируют до конца 2027 года

Музей театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга начал поиск поставщика для разработки научно–проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Сад» (внутренний сад Шереметевского дворца). На работы до конца 2027 года планируют выделить до 4,6 млн рублей, обратил внимание «Деловой Петербург».

В планах учреждения восстановить облик сада периода начала XX века. Также рассматривается идея музеефикации фонтана XVIII века, находящегося в центре сада Фонтанного дома.

Кроме того, в музее хотят отреставрировать помещения парадной анфилады второго этажа Шереметевского дворца. Общая площадь проектирования объекта — около 1 га.

Работы профинансирует городской комитет по культуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отреставрируют после пожара Ореховую гостиную в особняке Половцова.

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