Больше 760 случаев рака кожи выявили у жителей Удмуртии в 2023 году

В Удмуртии злокачественные новообразования кожи составляют около 15% от всех впервые выявленных случаев. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, всего в 2022 году рак кожи обнаружили у 1082 жителей региона, а за семь месяцев этого года показатель достиг 763. В том числе зарегистрировано 88 случаев меланомы.

Как рассказала главный внештатный онколог минздрава Удмуртии Светлана Лысанова, среди впервые выявленных случаев 63,7% пришлось на женщин, мужчин — 36,3%. При этом порядка 96% новых случаев выявляют на ранних стадиях.

«Обычно на ранних стадиях онкологические заболевания никак себя не проявляют. Именно поэтому необходимо регулярно проходить обследования, проверять все родинки и уплотнения на коже», - говорит Светлана Лысанова.