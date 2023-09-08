В Челябинске в аварии с автомобилем ДПС погиб человек

Сотрудники полиции Челябинска устанавливают обстоятельства смертельной дорожной аварии с участием автомобиля ДПС. ДТП произошло во время погони за нарушителем правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось около 3 часов ночи 8 сентября на улице Кузнецова в Советском районе. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Пытаясь скрыться, челябинец ехал на большой скорости, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. «Пренебрегая правилами дорожного движения, нарушитель, используя агрессивную манеру вождения, пересек шестиполосную дорогу, выехал на полосу встречного движения и неоднократно создавал аварийные ситуации, продолжая совершать опасные маневры перед встречным гражданским автотранспортом»,– сообщает пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Экипажи ДПС пытались остановить автомобилиста. В результате в результате «Лада Приора» столкнулась со служебным автомобилем ГИБДД и опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. На месте происшествия выезжал начальник ГИБДД по Челябинской области Иван Путков. Назначено проведение служебной проверки для объективной оценки мерам, принятым дорожными полицейскими.

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