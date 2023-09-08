Суд оставил в СИЗО жительницу Читы, арестованную за фото военных эшелонов

Забайкальский краевой суд сегодня оставил под стражей 21-летнюю жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене. Об освобождении девушки под домашний арест ходатайствовала защита, но получила отказ, говорится на странице суда в соцсети «Вконтакте».

Как указывается в материалах суда, девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался сотрудником погранслужбы Украины. По просьбе нового знакомого сибирячка фотографировала и снимала на видео эшелоны с военной техникой, следовавшие по железной дороге, а затем отправляла ему. Также в аэропорту Читы она фотографировала военнослужащих, отправляющихся на СВО, и пересылала снимки знакомому по переписке. В Восточном военном округе Минобороны считают, что указанные сведения при получении их иностранным государством могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности РФ.

В деле указывается, что девушка, по ее словам, рассчитывала со временем уехать на Украину и ждала, когда новый знакомый пришлет ей деньги для переезда.

10 июля 2023 года подозреваемую задержали силовики. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене (ст.275 УК РФ). Свою вину девушка признала в полном объеме.

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Илья Николаев