Отопление в домах Екатеринбурга начнут подключать уже с 11 сентября

Отопительный сезон в этом году в Екатеринбурге начнется уже с 11 сентября, соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. «Приступить к заполнению систем теплоснабжения и начать подачу тепла потребителям с 11.09.2023 в соответствии с очередностью по зонам подключения согласно условиям заключенных договоров при наличии актов готовности объектов теплопотребления к работе в зимних условиях и письменных заявок на теплоснабжение»,— указано в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Из постановления следует, что «Екатеринбургская теплосетевая компания» сможет отключать горячую воду, если будут выявлены нарушения гидравлического режима. Плату за отопление просят начислять начиная с фактической даты начала подачи тепла.

«Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, затем – в многоквартирные дома»,— написал Алексей Орлов у себя в Telegram-канале.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте