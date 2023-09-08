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Стоимость разработки предложений по развитию аэропорта Перми снизилась на 2,5 млн рублей

АО «Международный аэропорт Пермь» определило разработчика предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино. Как следует из протокола подведения итогов объявленного ранее запроса предложений, стоимость подряда снизилась с 8,4 млн руб. до 5,9 млн руб. Данные о победителе пока не опубликованы.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Подрядчик должен обосновать необходимость расширения технологических зон и объектов, влияющих на пропускную способность до 2035 и до 2045 года, определяя оптимальный сценарий этапов развития аэровокзального комплекса и его технологических зон, перрона, инженерной инфраструктуры, привокзальной площади и подъездных путей. Все работы требуется выполнить в течение 60 дней с даты заключения договора.

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