21-летнюю девушку из Читы обвинили в госизмене за фото военных эшелонов для Украины

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене 21-летней девушке из Читы. По данным ведомства, она снимала эшелоны военной техники на железной дороге по просьбе представителя пограничной службы Украины. Об этом ТАСС сообщили в Забайкальском краевом суде.

Как утверждает ФСБ, 21-летняя девушка познакомилась с мужчиной по переписке. Он оказался представителем пограничной службы Украины. По данным ФСБ, по его просьбе она снимала эшелоны военной техники, идущие по железной дороге, и отправляла ему фото и видео.

Девушку также обвиняют в том, что она в читинском аэропорту снимала военных, отправлявшихся в зону боевых действий, и отправляла видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

«Согласно заключению специалистов штаба Восточного военного округа, эти сведения, при получении их иностранным государством, могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности РФ»,— сообщили в ведомстве.

По сообщению ФСБ, девушка открыто выражалась против боевых действий в соцсетях. «По показаниям свидетелей, отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась»,— сообщили в суде. Ссылаясь на слова самой девушки, в ведомстве утверждают, что она хотела со временем уехать на Украину и ждала денег для переезда от друга по переписке.

Девушку задержали в июле, но известно об этом стало только сейчас. На следующий день ее арестовали. Сейчас арест продлили до 2 ноября. Защита оспорила меру пресечения, но ее оставили без изменений. Сообщается, что вину девушка признала в полном объеме.

Анастасия Ларина