В Новом Уренгое будут судить мужчину, избившего 25-летнюю дочь до смерти

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) 25-летняя девушка скончалась после того, как ее избил отец. Как рассказали в пресс-службе СКР Ямала, мужчина ударил свою дочь не менее трех раз, через день она скончалась. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 46-летний мужчина поссорился с дочерью 6 июня из-за ее асоциального поведения. Во время конфликта обвиняемый ударил несколько раз свою дочь в живот. В ночь с 8 на 9 июня она скончалась. По результатам экспертизы причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом селезенки.

Уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый заключен под стражу.

Ева Коршунова

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