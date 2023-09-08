В Красноярске задержан мужчина, сообщивший о бомбе в административном здании

Сотрудниками красноярских управлений МВД и ФСБ задержан 61-летний мужчина за ложное сообщение о минировании. .

По информации регионального главка МВД России, 30 августа на телефон 02 поступило анонимное сообщение о бомбе в одном из административных зданий Центрального района. При обследовании помещений здания опасных предметов обнаружено не было, следственные органы возбудили уголовное дело о ложном сообщении о теракте (ч. 3 ст. 207УК РФ, санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет).

Оперативники вычислили подозреваемого и задержали.Следователям он рассказал, что сообщил о взрывном устройстве из-за обиды на сотрудников административного здания. Мужчина рассердился из-за принятого ими в отношении него решение по пользованию помещением для торговли.

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Илья Николаев