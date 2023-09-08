Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первым замом министра АПК края станет выходец из банковской сферы

Первым заместителем министра агропромышленного комплекса края будет назначена Алеся Киласония, утверждают знакомые с ситуацией источники. Сейчас она занимает должность заместителя руководителя Пермского отделения Россельхозбанка. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», на новую работу госпожа Киласония может выйти с 25 сентября. Ранее вся трудовая деятельность Алеси Киласонии была связана с банковскими структурами. До прихода в Россельхозбанк она работала в пермском офисе ВТБ.

Место первого зама министра АПК стало вакантно после ухода Татьяны Пестовой в июне этого года, в этой должности она проработала чуть больше полутора лет.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...