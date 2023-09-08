Первым замом министра АПК края станет выходец из банковской сферы

Первым заместителем министра агропромышленного комплекса края будет назначена Алеся Киласония, утверждают знакомые с ситуацией источники. Сейчас она занимает должность заместителя руководителя Пермского отделения Россельхозбанка. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», на новую работу госпожа Киласония может выйти с 25 сентября. Ранее вся трудовая деятельность Алеси Киласонии была связана с банковскими структурами. До прихода в Россельхозбанк она работала в пермском офисе ВТБ.

Место первого зама министра АПК стало вакантно после ухода Татьяны Пестовой в июне этого года, в этой должности она проработала чуть больше полутора лет.