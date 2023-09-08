Хоккеисты «Сибири» победили в своем первом матче на новой арене

В своем первом официальном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой «Сибирь-Арене» новосибирская «Сибирь» обыграла астанинский «Барыс». Игра состоялась 7 сентября в присутствии 10,4 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Голов ни в основное время, ни в овертайме болельщики не увидели. Исход матча решился в серии буллитов, где решающий точный бросок сделал канадский нападающий «Сибири» Тэйлор Бек.

Омский «Авангард» на своей площадке одолел екатеринбургский «Автомобилист». Хозяева вели 2:0 (забили Кирилл Панюков и Рид Буше), но в самой концовке упустили преимущество, и гости, заменив вратаря шестым полевым игроком, сравняли счет — 2:2. В овертайме «Авангарду» игрок уральцев Никита Трямкин не попал с метра в пустые ворота. Затем Иван Игумнов провел третью шайбу, принеся победу сибирякам 3:2.

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Валерий Лавский