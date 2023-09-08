УФАС проверит рекламу ООО «СЗ «Расцветай» на соответствие закону

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Новосибирской области возбудило дело в отношении ООО «СЗ «Расцветай на Красном» по признакам нарушения федерального закона «О рекламе». Как указывает ведомство, компания на рекламном баннере, размещенном в городе, указала информацию о том, что является застройщиком №1 в Новосибирске по версии Единого ресурса застройщиков.

«Антимонопольный орган изучит обстоятельства, а также информацию о преимуществах рекламируемого товара в рамках возбужденного дела в отношении организации по признакам нарушения закона», - говорится в сообщении ведомства.

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Лолита Белова