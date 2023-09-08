В сибирских регионах началось трехдневное голосование

В большинстве регионов Сибирского федерального округа (СФО) в 8:00 местного времени началось трехдневное голосование. В субъектах федерации завершаются избирательные кампании разного уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В шести регионах избирают глав. В их числе Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Кемеровская области. В Омской области голосование на выборах губернатора будет двухдневным, оно стартует 9 сентября.

В трех регионах СФО выберут местные парламенты. Новый созыв придет в законодательные собрания Иркутской и Кемеровской областей, верховный совет Хакасии. Кроме того, будет избраны депутаты красноярского и абаканского горсоветов.

В Дивногорском избирательном округе №56 в Красноярском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы РФ.

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Валерий Лавский