В ДНР в результате обстрела ранены члены избирательной комиссии

Члены участковой избирательной комиссии получили ранения при обстреле города Волноваха в Донецкой народной республике (ДНР). Одна из сотрудниц попала в больницу, сообщили в пресс-службе избиркома ДНР.

Общее число пострадавших не приводится. «В Волновахе огнем вооруженных формирований Украины ранены члены участковой избирательной комиссии. К счастью, ранения легкие. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь»,— говорится в пресс-релизе.

31 августа в ДНР началось досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы. Были созданы выездные группы 495 избирательных участков, направленные в районы, где не смогли организовать очное голосование. Досрочное голосование закончилось сегодня, 7 сентября. Явка по итогам восьми дней составила 45,43%.

Лаура Кеффер