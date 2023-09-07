Жителя Альметьевска задержали за попытку вступить в вооруженные силы Украины

В Белгородской области задержали жителя Альметьевска (Татарстан) 1994 года рождения, который намеревался выехать на Украину и вступить в «вооруженное формирования "Легион "Свобода России"» (признан террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена), входящего в состав вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Белгородской области.

«Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД пресечена преступная деятельность гражданина России, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации»,— сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По ее данным, задержанный планировал «незаконно пересечь государственную границу». В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"